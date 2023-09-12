12 сентября 2023, 12:08
Военные контракты подписали 270 тысяч человек за последние полгода — Путин
Путин: контракт о прохождении службы в зоне СВО подписали 270 тысяч россиян
За последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах России и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ-2023.
Глава государства напомнил, что после проведения частичной мобилизации в стране призвали 300 тысяч человек.
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«Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу <…> 270 тысяч человек», — сказал он.
Путин заверил, что ежедневно это число увеличивается на 1-1,5 тысячи человек, которые приходят заключать контракты с вооруженными силами.
Глава государства также подчеркнул, что российские мужчины подписывают контракты ВС России сознательно и добровольно, понимая, что отправятся в зону СВО.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому ушедшие на службу в зону спецоперации военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсии.
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