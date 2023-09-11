Общество 11 сентября 2023, 17:11 Ушедшие на СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсии Путин подписал указ о 100% компенсации пенсии участвовавшим в СВО пенсионерам РИА «Новости»

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Мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО на Украине военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсионных выплат. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, <…> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии», — отметили в указе.

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Путин также поручил правительству определить порядок выплаты компенсации в размере пенсии за выслугу лет и обеспечить финансирование расходов.

Ранее президент России подписал указ, согласно которому принимающие участие в спецоперации военнослужащие, бойцы Росгвардии, а также их семьи получат дополнительные социальные гарантии. В случае смерти военного в зоне СВО или через год после окончания службы родственникам выплатят пять миллионов рублей.