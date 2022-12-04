Армия 04 декабря 2022, 09:11 Военнослужащим ЗВО вручили награды за отвагу в ходе СВО Минобороны России: солдаты ЗВО получили награды за героизм, проявленный в ходе СВО

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Военнослужащим Западного военного округа вручили государственные и ведомственные награды за героизм, проявленный на полях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями, техникой и вооружением», — говорится в сообщении.

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Отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО вручили следующие боевые награды: ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Ряду военнослужащих досрочно присвоили очередные воинские звания.

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Солдат поблагодарили за личный вклад в общее дело и самоотверженную службу, пожелали всем крепкого здоровья и успехов на благо Отечества.

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