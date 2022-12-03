Мир 03 декабря 2022, 20:00 Лукашенко назвал российских и белорусских военных единой армией Президент Белоруссии Лукашенко: россияне и белорусы готовятся отражать любую агрессию РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белоруссии не делят военнослужащих на своих и российских, всех готовят как единую армию, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, бойцы готовятся к отражению любой агрессии, сообщило БелТА.

«И наши, и ваши офицеры готовят ребят <…> Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали», — обратился Лукашенко к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Реклама

Белорусский лидер подчеркнул, что вооруженные силы не собираются никого пугать. Говоря о событиях на Украине он объяснил, что Россия и Белоруссия готовы жить мирно — но пока украинские власти не готовы к переговорам и не способны «по-человечески договариваться». По его мнению, пока там готовы вести боевые действия до последнего украинца, поляка или наемника.

Реклама

Ранее министры обороны двух стран встретились в Минске. Они подписали протокол о совместном обеспечении региональной безопасности. Главы оборонных ведомств переподписали документ от 1997 года.