Военно-технический форум «Армия-2021» стартовал в Подмосковье

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке начал свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие продлится до 28 августа.

Организаторы запланировали три направления работы форума: выставочное, демонстрационное и научно-деловое. В рамках «Армии-2021» пройдут как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия.

Официальную церемонию открытия форума запланировали на понедельник, 23 августа. В «Патриоте» пройдет основная часть программы. Российскую военную технику покажут участникам и гостям на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.

Частью «Армии-2021» станут полюбившиеся многим соревнования по «Танковому биатлону», которые в этом году в рамках «Армии-2021» пройдут на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу лично опробовал трассу. Он проехался по ней на месте мехвода в танке Т-80БВМ. Глава военного ведомства ведомства высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению «Армейских международных игр — 2021».