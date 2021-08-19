Шойгу опробовал трассу «Танкового биатлона» в Подмосковье на боевой машине Т-80БВМ

Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии «Армейских международных игр — 2021» лично опробовал трассу «Танкового биатлона» в Алабине. Он проехался по ней на месте мехвода в танке Т-80БВМ. Минобороны поделилось видео с тестовым заездом.

«Глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров», — говорится в сообщении министерства.

По итогам проверки трассы министр высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению «Армейских международных игр — 2021». Он пожелал успеха в соревнованиях российским танкистам.

Конкурс «Танковый биатлон» в рамках «Армии-2021» пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. В нем примут участие команды из более чем 20 стран.

Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили газотурбинным двигателем ГТД-1250ТФ, который может развивать мощность до 1250 лошадиных сил. Бронированная машина также получила комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс».