Армия 21 марта 2023, 03:27 Военкоматы Петербурга начали массовую рассылку повесток РИА «Новости»

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Петербургские военкоматы начали уточнять персональные данные военнообязанных. Об этом в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что частичная мобилизация, которую объявили осенью 2022 года, выявила расхождения между имеющимися данным у военных комиссариатов и реальностью.

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«Не все офицеры, сержанты и рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства. Все эти пробелы необходимо устранить», — пояснил глава города.

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Беглов добавил, что сегодня точная оценка ресурсов — это вопрос первостепенной важности.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения о массовом вручении повесток в разных регионах России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этого обычной практикой. Он заверил, что это вызвано необходимостью актуализировать данные. Песков также подчеркнул, что вопрос о новой волне мобилизации в Кремле не обсуждается.

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