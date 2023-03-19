Армия 19 марта 2023, 01:42 ВМФ России получит пять новейших субмарин в 2023 году ВМФ России получит три атомные и две дизельные новых подлодки в 2023 году РИА «Новости»

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ВМФ России до конца года пополнится пятью новейшими субмаринами. Флоту передадут три атомные и две дизельные подлодки, а также еще два подводных атомохода после ремонта и модернизации, сообщило РИА «Новости».

Кроме этого Объединенная судостроительная корпорация намерена заключить госконтракты на строительство новых серий субмарин. На данный момент постоянно ведется работа по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. В частности, это происходит за счет отправки на стапель более насыщенных блоков, из которых собирается крейсер.

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Сейчас атомные подлодки строятся семь лет, в планах ОСК — сократить срок на год. Эти сроки коснутся кораблей, которые будут заложены в 2027 году.

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Ранее сообщалось, что подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России планируют оснастить крылатыми ракетами типа «Калибр-ПЛ». Эти ракеты планируют установить и на подводных крейсерах стратегического назначения.