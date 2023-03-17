17 марта 2023, 09:46
Подводные лодки оснастят гиперзвуковым оружием
Главком ВМФ РФ Евменов: подводные лодки флота России оснастят ракетами «Калибр-П»
Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России планируют оснастить крылатыми ракетами типа «Калибр-ПЛ». Об этом рассказал главнокомандующий этого подразделения ВС РФ адмирал Николай Евменов. Он поделился планами в беседе с журналистами газеты «Красная Звезда».
Интервью приурочили к празднованию Дня моряка-подводника. Его отмечают 19 марта.
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Евменов рассказал, что испытания крылатых ракет «Калибр» проводились на подводных лодках второго поколения.
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«[Такими боеприпасами] могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки», — отметил он.
По его словам, эти ракеты планируют установить и на подводных крейсерах стратегического назначения.
Также Евменов добавил, что ракеты «Калибр-ПЛ» не единственные снаряды, которыми оснастят корабли ВС России такого плана. По его словам, за установкой этих боеприпасов последуют поставки гиперзвукового ракетного оружия. Евменов добавил, что нет основания для сомнений в этих дооснащениях подводных лодок ВМФ.
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