Армия 21 ноября 2023, 14:15 Шойгу сообщил о росте носителей высокоточного оружия у ВМФ Шойгу: к концу года число носителей высокоточного оружия в ВМФ РФ превысит 40 РИА «Новости»

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Число носителей высокоточного оружия в составе Военно-морского флота России до конца года превысит 40. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время стадию испытаний проходит фрегат «Адмирал Головко», который вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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«До конца 2023 года количество носителей высокоточного оружия высокой дальности превысит 40 единиц», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что после испытаний «Адмирал Головко» войдет в состав группы ракетных кораблей Северного флота, где уже служат фрегаты «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», которые возвел судостроительный завод «Северная верфь».

Ранее Шойгу рассказал, что в 2023 году поставки ракетного вооружения в зону СВО увеличились более чем в три раза, сообщал RT. Он отметил, что этот тип оружия продемонстрировал свою высочайшую эффективность.