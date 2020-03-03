ВМФ России получат 5 подлодок и 9 кораблей в 2020 году

Пять подлодок и девять кораблей в 2020 году поступят на вооружение ВМФ России в 2020 году.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, в этом году Военно-морской флот получит пять субмарин: две головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», две серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» и одна дизельная подлодка «Волхов».

«Помимо этого, в состав ВМФ должны войти фрегат „Адмирал флота Касатонов“, корветы „Гремящий“, „Ретивый“ и „Алдар Цыденжапов“, большой десантный корабль „Петр Моргунов“, базовый тральщик „Яков Баляев“ и три судна обеспечения», — приводит слова Шойгу телеканал «Звезда».

На боевое дежурство в 2020 году помимо новых кораблей заступят еще пять кораблей, которые сейчас стоят в доках на ремонте. Ранее китайские СМИ назвали самую смертоносную подлодку России. По мнению экспертов из Поднебесной, это вооруженная гиперзвуковым комплексом субмарина «Ясень-М».