Китайские СМИ определили самую опасную подлодку России

Автор материала подчеркнул, что улучшенный «Ясень-М» — ответ на американские подлодки типа «Сивулф». Субмарина из России отличается сбалансированностью характеристик.

По мнению журналиста, российская подлодка с гиперзвуковой ракетой «Циркон» может даже превзойти корабль Соединенных Штатов. Он обратил внимание и на сверхзвуковые универсальные ракеты «Оникс». Они способны уничтожить крупный корабль, расположенный на расстоянии до 300 километров.

Ранее в открытом море ракету «Циркон» испытали с корабля.