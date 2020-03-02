Китайские СМИ определили самую опасную подлодку России
Многоцелевую атомную подлодку «Ясень-М» выделили как самую смертоносную субмарину России. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на китайское издание.
Автор материала подчеркнул, что улучшенный «Ясень-М» — ответ на американские подлодки типа «Сивулф». Субмарина из России отличается сбалансированностью характеристик.
По мнению журналиста, российская подлодка с гиперзвуковой ракетой «Циркон» может даже превзойти корабль Соединенных Штатов. Он обратил внимание и на сверхзвуковые универсальные ракеты «Оникс». Они способны уничтожить крупный корабль, расположенный на расстоянии до 300 километров.
Ранее в открытом море ракету «Циркон» испытали с корабля.