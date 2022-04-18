ВКС РФ подо Львовом уничтожили логистический центр и партию иностранного оружия ВСУ

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВС Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Был уничтожен логистический центр подо Львовом и крупная партия иностранного вооружения, поступившая на Украину от США и европейских стран за последние шесть дней.

«Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов», — дополнил Конашенков.

Также вооруженные силы России за прошедший день уничтожили 16 военных объектов ВСУ, поразили 47 районов дислокации живой силы и 22 огневые позиции противника.

Ранее Конашенков сообщил об 11 сбитых беспилотниках ВСУ, двух истребителях МиГ-29 и одном Су-25. Перехвачены десять крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня, отметил представитель Минобороны.