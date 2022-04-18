Российские военные сбили в воздухе 11 украинских беспилотников

Российские военные сбили в воздухе 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, доложил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Информация появилась в Telegram-канале военного ведомства.

Беспилотники сбиты в районе населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбиты два украинских истребителя МиГ-29 (в районе населенного пункта Изюм) и один Су-25 (в районе Авдеевки).

«Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка», — добавил Игорь Конашенков.

Также стало известно, что ВС РФ ударили «Искандерами» по четырем складам военного вооружения Украины. В районах Пашково, Веселое и Ильичевка военным удалось ликвидировать до роты живой силы ВСУ. За ночь уничтожено 16 украинских военных объектов.