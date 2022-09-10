Российские военные ликвидировали лидера террористической организации в Сирии | 360°

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Российские военные ликвидировали лидера террористической организации в Сирии

Генерал-майор Егоров: военные РФ уничтожили в Сирии террориста Мухтарова

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Российские военные уничтожили в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* Сирожиддина Мухтарова. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров, передало РИА ФАН.

«В результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования „Катиба Таухид валь-Джихад“* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной Абу Салох), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», — сказал он.

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Еще были ликвидированы более 20 высокопоставленных членов «Джебхат ан-Нусра»*, отвечавшие за боевую, диверсионную подготовку боевиков, финансовую и административную деятельность.

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В августе восемь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* задержали в Москве, Новосибирске и Красноярске. По данным ФСБ, члены ячейки призывали к террористической деятельности и занимались финансированием террористической структуры в Сирии.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в РФ.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ.

Терроризм

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