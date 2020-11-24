Видео с пересечением границы американским эсминцем появилось в Сети
Экипаж эсминца предупредили, что «Адмирал Виноградов» пойдет на таран, если корабль немедленно не выйдет в нейтральные воды. Одного предупреждения оказалось достаточно. Американские военные сразу выполнили требования российской стороны и больше не пытались нарушить нашу границу.
Командование Седьмого флота США заявило, что «Джон Маккейн» провел «операцию по обеспечению свободы судоходства» в заливе Петра Великого. Соединенные Штаты не признают российскую границу в этом месте.
«США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это „историческая бухта“, согласно международным законам», — сообщило командование американского флота.
Согласно заявлению, Советский Союз в 1984 году объявил залив Петра Великого частью своих территориальных вод.