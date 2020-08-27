Ветеран ВМС США «нашел» уязвимое место России в случае войны с НАТО

Россия из-за глобализации зависима от использования морских путей. Поэтому она стала уязвима с точки зрения «стратегического сдерживания». Такое мнение высказал ветерана ВМС США и автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — считает он. Его слова привел портал Clio’s Musings.

Дисмьюкс заметил, что торговый флот важен для России. По его словам, РФ занимает второе место после Китая по числу торговых судов под нацфлагом. Ветеран ВМС США предположил, что если Россия проявит агрессию, то НАТО должно объявить ей полную блокаду и обеспечить соблюдение ее всеми возможными гражданскими и военными средствами.

«Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», — заявил Дисмьюкс.

Американец считает, что флот ВМС США сможет выслеживать российские суда в арктических водах, а флоты ЕС — в морях, которые омывают Европу. В то же время союзники Штатов в Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея — будут блокировать восточные порты РФ.

«Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции», — заявил он.

По его мнению, блокада должна держаться до тех пор, пока Россия не будет согласна восстановить статус-кво.

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