National Interest рассказал о достоинствах танка «Армата»

Создатели беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» смогли решить проблему, которая существует у любой техники с дистанционным управлением. Так считает американский публицист Питер Сучиу.

В своей статье для издания National Interest он написал, что очень важно обеспечить машину «ситуационной осведомленностью». Создатели Т-14 это сделали. Они расставили по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Такая техника дает возможность осматривать местность в диапазоне 360 градусов и предоставлять экипажу данные о «ситуационной обстановке».

Еще одной инновацией публицист назвал необитаемую башню. В ней есть удаленно управляемая гладкоствольная пушка 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания. Ее размер — 125 миллиметров.

Кроме того, эксперт заострил внимание на том, что Т-14 может передвигаться со скоростью до 90 километров в час. Таким образом танк оказался более мобильный, чем его американский конкурент M-1 Abrams.

Новая российская техника может проводить разведку, определять цели и корректировать огонь самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и танков Т-90.

Т-14 — российский танк третьего послевоенного поколения. Он единственный в своем роде. Впервые экипаж бронемашины поместили в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Недавно «Армата» получил документы, с помощью которых его можно будет продавать на экспорт.