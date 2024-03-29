Армия 29 марта 2024, 04:12 В России разработали FPV-дрон «Джокер-10» В России создали FPV-дрон «Джокер-10», взрывающийся при попадании к ВСУ РИА «Новости»

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Операторы БПЛА начали применять в зоне специальной военной операции разработанный российскими инженерами FPV-дрон «Джокер-10», способный взрываться при попадании к противнику. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, это вызвано растущими потребностями фронта. Последняя модель беспилотника оснащена гибернатором, позволяющим физически включать и выключать дрон на расстоянии.

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«Не просто включать и выключать моторы, а обесточить устройство полностью. По сути, дистанционно выдергивать из дрона аккумуляторную батарею», — объяснил Кузякин.

Это помогает обеспечить безопасность операторов дронов. Другими словами, расчет FPV выходит на позицию старта, устанавливает там выключенные дроны, а потом уходит. Радиоэлектронная разведка ВСУ их не обнаружит, так как аппарат в это время пассивен, от него не исходит радиоизлучение.

Российские бойцы задействуют дрон дистанционно, если понадобится. Аппарат может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом, не опасаясь влаги.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили во лжи из-за невыполненного обещания обеспечить ВСУ миллионом дроном.