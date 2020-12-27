В Германии гиперзвуковое оружие назвали кошмаром для безопасности Европы

Журналист Герхард Хегман напомнил про учебный запуск межконтитентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы тревоги. По мнению журналиста, американская сторона допускает ракетный удар по Европе.

С возникновением гиперзвукового оружия старая система противоракетной обороны и цепи оповещения теряет значимость, полагает автор статьи. К тому же, дается меньше времени на реагирование.

Современный вид оружия способен нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении, так считают специалисты берлинского аналитического центра внешней политики.

«Контроль над ним отсутствует», — отметили они.

По их словам, лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай. А Америка «прилагает все силы», чтобы нагнать эти две державы. При этом президента РФ Владимира Путина не волнуют разработки США, потому что Россия обладает эффективными средствами противодействия — зенитной ракетной системой С-500 и «некой модернизированной ракетой-перехватчиком».

Ранее Путин рассказал об успехах России в создании нового оружия. Выход США из договора по ПРО дал старт новой гонке вооружений. Россия в ней не участвует, но обеспечит свою безопасность.