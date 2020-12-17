Путин рассказал об успехах России в создании нового оружия

Выход США из договора по ПРО дал старт новой гонке вооружений. Россия не станет принимать в ней участие, но намерена обеспечить собственную безопасность. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что созданное в России гиперзвуковое оружие способно защитить страну. В качестве примера он привел ракетные системы «Авангард», на которые системы ПРО никак не влияют.

«Это очень важное оружие. Работа над ним практически завершена. Ракеты можно размещать, как на стационарных носителях, так и на кораблях в нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость и все станет ясно. Как это влияет на ситуацию? Конечно, меняет и влияет», — констатировал российский лидер.

Также он подчеркнул, что лазерное оружие «Пересвет» уже поступило на боевое дежурство.

По словам Путина, американцы сейчас разрабатывают теорию удара по центрам управления. Для этого у них есть высокоточное вооружение, но не гиперзвуковое, как у России. Но когда они создадут свои подобные ракеты, то наша страна создаст к тому времени новый способ для обороны.

«Нам удается сделать то, чего у других нет. За счет имеющейся научной и производственной базы и школы, за счет мозгов наших ученых», — сказал президент России.

Путин не оставил без внимания и истекающий срок договора с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Он отметил, что Россия готова к продолжению диалога по этому вопросу.

«Я знаю, что избранный президент господин Байден говорил что о готовности к сохранить этот документ», — подытожил Путин.

В интервью агентству ТАСС президент России Владимир Путин говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся «где-то между двойкой и тройкой». Но из-за сотрудничества в области борьбы с терроризмом — «ближе к тройке». Он отметил, что главными вопросами остается продление договора СНВ -3 и падение товарооборота между странами.