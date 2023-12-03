03 декабря 2023, 23:27
Увеличить срок службы в армии предложили в Госдуме
Депутат ГД Соболев: срок службы в армии нужно увеличить до двух лет
Вопрос об увеличении срока службы в армии давно назрел, особенно с учетом серьезной военно-политической обстановкой в стране. Об этом изданию News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По словам депутата, первые полгода новобранцы должны проводить в учебных частях, остальные полтора года — в действующей армии. Это позволит получить в итоге мощную и хорошо обученную армию.
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«Тогда наши войска будут действительно боеспособными», — заявил Соболев.
Парламентарий пояснил, что современная техника требует обучения, для солдат должны проводить комплексы тренировочных мероприятий. А командиры должны учиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействия между ними.
Депутат заключил, что поддерживает эту инициативу, но окончательное решение примет президент России. Соболев считает, что у инициативы не будет противников, так как это решение позволит защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада.
Ранее Минобороны РФ объяснило указ президента Владимира Путина об установлении штатной численности ВС России. Увеличение числа военных поэтапно реализуют за счет граждан, которые намерены добровольно подписать контракт.
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