Армия 01 декабря 2023, 22:12 Минобороны объяснило указ Путина об установлении штатной численности ВС России Минобороны: увеличение числа военных в ВС РФ реализуют за счет добровольцев РИА «Новости»

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Увеличение числа военных в ВС РФ поэтапно реализуют за счет граждан, которые намерены добровольно подписать контракт. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

Так в Минобороны объяснили новый указ президента страны Владимира Путина об установлении штатной численности армии. Теперь она составит два миллиона 209 тысяч 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

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«Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что увеличение штатной численности необходимо из-за роста угроз для государства, связанных со спецоперацией и расширением НАТО. Дополнительное наращивание состава — это адекватная реакция на агрессивные действия Североатлантического альянса.

В сентябре этого года российское правительство внесло в Госдуму проект об увеличении военных пенсий на 4,5%. Также в оборонном ведомстве страны сообщили, что с ноября 2023 года военные пенсионеры — участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию выплат.