Армия 26 января 2024, 14:06 Россия в разы нарастила производство оружия и боеприпасов — Шойгу Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов РИА «Новости»

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Российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время выступления на Едином дне приемки военной продукции.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — подчеркнул он.

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Министр добавил, что этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, повышение производительности труда. На многих предприятиях запустили новые цеха и линии с высокотехнологичным оборудованием. К работе привлекли квалифицированных специалистов. Часть заводов стала функционировать круглосуточно.

Техника и средства поражения поступают в зону спецоперации своевременно, отметил российский министр обороны. Отлажена система быстрого ремонта и обслуживания оружия. Главное задачей остается обеспечение всех подразделений и бойцов необходимым для выполнения боевых задач.