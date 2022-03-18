Удары с беспилотника по украинским складам сняли на видео

Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники и складов украинских военных с помощью ударных беспилотников. Ролик появился в Telegram-канале РИА «Новости».

На кадрах видно, как беспилотник взлетает в небо над украинской территорией и высокоточными ударами поражает склады с вооружением и технику ВСУ.

Ранее стало известно, что российский беспилотник при помощи высокоточного оружия уничтожил артиллерийскую батарею гаубиц украинских военных. По информации Минобороны РФ, войска полностью уничтожили батарею 152-миллиметровых гаубиц ВСУ и огневые позиции артиллерии со всей техникой и вооружением.

Российские военные с 24 февраля проводят специальную операцию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, ее цели — демилитаризация и денацификация соседней страны. При помощи высокоточного оружия ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.