Эксклюзив 24 января 2023, 13:16 Упомянутые Рогозиным минометы с умными прицелами сами скорректируют огонь Эксперт по безопасности Насонов: минометы с умными прицелами исключат человеческий фактор Пресс-служба Минобороны

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В феврале российская армия проверит в действии минометы с умными прицелами. Такую новинку научили самостоятельно корректировать огонь, поэтому она позволит исключить в бою человеческий фактор. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов рассказал «360» о порядке ее внедрения.

По его словам, в армии использовали минометы со статической системой наводки. В умном прицеле — сложная система наводки, которая отслеживает точность попадания и сама вносит коррективы под следующий выстрел.

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«Это убирает человеческий фактор, потому что, хотим мы или нет, руки дрожат, и механические ошибки тоже есть, и сложность постановки. Там могут быть и дым, и другие помехи. Все это привносит некую сложность. Такой прицел эту проблему снимает», — сказал Роман Насонов.

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Минометы останутся прежними, заменят только прицел. Так как это не столько механическое, сколько электронное устройство, после испытаний его еще доработают, такова практика. Только после удачного проведения госиспытаний умные прицелы, по словам Романа Насонова, поставят на производство. Он предположил, что имеющиеся в России мощности позволят передать военным уже немалое количество новых прицелов до конца года, но этого недостаточно.

«Нужно переобучить личный состав умению им пользоваться. Это не чугунок, который сам себе варится, как в сказке, а более сложный прибор, которым нужно уметь пользоваться», — предупредил специалист.

Испытания минометов с умными прицелами анонсировал бывший руководитель Роскосмоса, глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он сказал, что их поставят военным в нужном для опытной эксплуатации количестве.