Армия 24 января 2023, 08:38 Российские минометы с умными прицелами опробуют в ДНР в феврале Рогозин анонсировал испытания российских минометов с умными прицелами в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Союзные силы испытают минометы с умными прицелами в феврале. Такой анонс в интервью РИА «Новости» озвучил экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля», — сказал он.

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По его словам, оснащенные умным прицелом боеприпасы сразу отправят на испытания в зону спецоперации — в ДНР. Рогозин сообщил, что в прошлом году эти минометы уже проходили полевые испытания. В ходе тестов военнослужащие выявили моменты для улучшения, и оружие отправили на доработку. По словам экс-главы «Роскосмоса», текущая версия минометов позволяет быстрее наносить удар по противнику.

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Также он отметил, что эти боеприпасы рассчитаны на мины калибра 120 миллиметров. Рогозин заявил, что такой боеприпас широко распространен во всех частях спецоперации. Когда члены «Царских волков» подтвердят более оперативное и точное поражение противника, закупки умных прицелов начнутся в массовом порядке.