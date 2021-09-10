Украину уличили в рассылке фейков про учения «Запад-2021»

В Министерстве обороны РФ заявили, что Украина проводит кампанию по дискредитации учений «Запад-2021», распространяя фейки про заболевания военнослужащих. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщило РИА «Новости».

В СМИ ранее появились фейковые вбросы, в которых со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщалось, что военнослужащие, принимающие участие в учениях «Запад-2021», якобы заболели.

В Минобороны РФ заявили, что информация о заболевших военных на учениях является фальшивкой и абсолютно не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что за последние дни это уже не первая рассылка фейков, координируемая с Украины. В Киеве таким образом пытаются дискредитировать стратегические учения «Запад-2021».

Поддельные сообщения рассылали на электронную почту многим российским СМИ. В Минобороны выразили сожаление в связи с тем, что отдельные издания опубликовали фейки, не удосужившись проверить достоверность информации.

Учения «Запад-2021» будут проходит с 10 по 16 сентября в России и Белоруссии.