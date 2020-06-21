Украинский эксперт сообщил о прорыве в ракетостроении

Новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун», разработанная на Украине, сможет поразить цели вокруг Крыма. Если запустить ее с побережья Азовского моря — уничтожить российские корабли в районе Новороссийска.

Об этом в статье для издания «Деловая столица» написал украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Он подчеркнул, что технические характеристики «Нептуна» гораздо лучше, чем у ее российского аналога Х-35.

Эксперт сообщил об успешных пусках двух ракет со штатной боевой частью с полигона в Одесской области на дистанцию 80 км. В последние месяцы было проведено семь пусков на расстояние 75-100 км до цели. По мнению Жирохова, можно уже говорить об окончании госиспытаний «Нептуна».

Он привел слова генерального директора Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, который сообщил о готовности комплекса к началу серийного производства. Единственной проблемой на пути «украинской военной машины», по мнению Жирохова, являет ухудшившееся финансовое состояние государства в целом.

«В любом случае, появление на вооружении комплексов „Нептун“ позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет», — заключил Жирохов.

В начале июня в Киеве разработали план нападения на Сибирь и Арктику с помощью американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.