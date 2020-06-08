На Украине разработали план нападения на Сибирь

По российской Сибири и Арктике без опасений ответного нападения могут ударить американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Дальность их вооружений позволяет самолетам не заходить на территорию, подконтрольную зенитными ракетными комплексами С-44 «Триумф».

Об этом сообщило украинское консалтинговое агентство Defense Express.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86°C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — сказано в материале.

Авторы текста утверждают, что дальность крылатых ракет позволит бомбардировщикам не заходить в зону обнаружения системы (600 км) и уничтожения целей (400 км), и уничтожить некие стратегические объекты. Под ними подразумеваются инфраструктура Северного морского пути и промышленные сооружения российских компаний, занятых добычей полезных ископаемых. В декабре 2019 года иностранным военным кораблям было запрещено заходить на Северный морской путь.

Глава генштаба РФ Валерий Герасимов также сообщал о намерении заметно усилить противовоздушную оборону Арктики.

В Августе 2019 года для укрепления позиций в Арктике и «отработки задач» перебазирования Россия перебросила два стратегических ракетоносца Ту-160 на чукотский аэродром «Анадырь», расположенный рядом с госграницей США.