Армия 18 апреля 2023, 07:31 Украинские войска в случае контрнаступления столкнутся с укреплениями протяженностью 800 км El Pais: ВСУ столкнутся с инженерными укреплениями при попытке контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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Российские войска построили на линии фронта сложные инженерные укрепления длиной 800 километров, и Вооруженные силы Украины в случае контрнаступления столкнутся с серьезными препятствиями. Предвидя это, союзники киевского режима из стран НАТО ускорили поставку вооружений, сообщила испанская газета El Pais.

«ВСУ предстоит титаническая борьба за отвоевание территории. <…> Россия возвела оборонительные барьеры, невиданные в Европе со времен падения гитлеровского Третьего рейха», — предупредил автор статьи.

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Массивный оборонительный барьер, по сведениям издания, начали строить летом 2022 года на границе Украины с новыми регионами России. Его протянули от ЛНР на северо-востоке через ДНР и Запорожскую область по течению реки Днепр через Херсон до ворот на Крымский полуостров.

Военные соорудили 800 километров траншей, противотанковых рвов, железобетонных заграждений от бронетехники, бетонных пулеметных гнезд и укрепленных огневых точек. Аналогов не строили со времен Второй мировой войны. Зная об этом, союзники Украины ускорили поставки тяжелой бронетехники, предназначенной для преодоления таких оборонительных сооружений.

Командование украинскими войсками разработало несколько сценариев контрнаступления, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В их числе — форсирование Днепра в районе Энергодара, сухопутная и десантная атаки.