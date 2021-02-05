Аваков обвинил ряд украинских СМИ в финансировании из ДНР
«С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государством-агрессором», — заявил Аваков. Его словам привело РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда телеканалов, а также народного депутата Тараса Козака. Демарш уже окрестили проявлением жесткой цензуры, а президенту пригрозили импичментом.
В Кремле решение Зеленского осудили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение не соответствует международным нормам СМИ. А вот в США ввод санкций против каналов на Украине поддержали. В американском посольстве это назвали «противодействием вредоносному влиянию России».
Немецкий политолог Александр Рар, говоря о санкциях главы Украины против трех оппозиционных телеканалов, заявил, что впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.