Аваков обвинил ряд украинских СМИ в финансировании из ДНР

Некоторые украинские СМИ, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, финансируются на средства, которые были заработаны на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1»

«С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государством-агрессором», — заявил Аваков. Его словам привело РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда телеканалов, а также народного депутата Тараса Козака. Демарш уже окрестили проявлением жесткой цензуры, а президенту пригрозили импичментом.

В Кремле решение Зеленского осудили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение не соответствует международным нормам СМИ. А вот в США ввод санкций против каналов на Украине поддержали. В американском посольстве это назвали «противодействием вредоносному влиянию России».

Немецкий политолог Александр Рар, говоря о санкциях главы Украины против трех оппозиционных телеканалов, заявил, что впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.