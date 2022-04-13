Украинские боевики создали огневые точки в школах и больницах

Украинские военные используют объекты гражданской инфраструктуры для своих огневых позиций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что подразделения украинской армии взяли под контроль школу № 29 в Запорожье и школу № 20 в Краматорске, где устроили свои огневые позиции.

Дополнительное вооружение украинские солдаты организовали в здании больницы и на станции переливания крови в Краматорске. В зданиях продолжают удерживать местных жителей, медицинский персонал и пациентов, используя их в качестве живого щита.

Генерал-полковник отметил, что украинские военные на практике применяют методы и формы безжалостного отношения к мирным жителям, которые использовали фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование фактов жестокого обращения украинской армии с мирным населением Харькова, Краматорска и Авдеевки.

В ведомстве напомнили, что украинские боевики оборудуют огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, а также принуждают мирных жителей строить сооружения для укрытия снайперов.