Украинские боевики держали в заложниках в монастыре 300 человек

Боевики нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) держали в заложниках около 300 человек в монастыре населенного пункта Никольское. ВС РФ освободили их из плена, пострадавших нет, сообщило Минобороны России.

Националисты оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. В заложники попали как монахи, так и мирные жители.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — рассказали в министерстве.

За сутки подразделения российских вооруженных сил продвинулись до 14 километров и, помимо Никольского, установили контроль над населенными пунктами Благодатное, Владимировка, Павловка. Всего за время операции удалось вывести из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее в СМИ появились кадры из пыточной националистов в селе Половинкино. В помещениях содержали «неугодных людей» и подвергали их истязаниям.