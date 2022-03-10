Националисты из батальона «Айдар»* переоборудовали помещения коптилен в селе Половинкино в пыточную. Кадры из занятого силами Донецкой народной республики населенного пункта показало РИА «Новости».

Военные пояснили, что в помещениях содержали «неугодных людей», которых подвергали истязаниям. По словам местных жителей, в холодную погоду националисты обливали их холодной водой.

«Здесь мы насчитали как минимум семь камер, где содержались люди», — отметил представитель ДНР.

«Айдар»* покинул территорию села, понимая, что подразделения Народной милиции ДНР уже на подступах к освобождению Половинкино.

Украинские власти препятствуют эвакуации мирного населения страны из обстреливаемых городов, а ВСУ используют простых людей как живой щит, нередко открывая огонь по российским военным из-за их спин.

* Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.