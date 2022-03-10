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    10 марта 2022, 20:42

    Опубликованы кадры из пыточной нацбатальона «Айдар»

    РИА «Новости» показало пыточные «Айдара» в селе Половинкино

    Александра Ломейко

    Националисты из батальона «Айдар»* переоборудовали помещения коптилен в селе Половинкино в пыточную. Кадры из занятого силами Донецкой народной республики населенного пункта показало РИА «Новости».

    Военные пояснили, что в помещениях содержали «неугодных людей», которых подвергали истязаниям. По словам местных жителей, в холодную погоду националисты обливали их холодной водой.

    «Здесь мы насчитали как минимум семь камер, где содержались люди», — отметил представитель ДНР.

    «Айдар»* покинул территорию села, понимая, что подразделения Народной милиции ДНР уже на подступах к освобождению Половинкино.

    Украинские власти препятствуют эвакуации мирного населения страны из обстреливаемых городов, а ВСУ используют простых людей как живой щит, нередко открывая огонь по российским военным из-за их спин.

    * Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.