Армия 26 апреля 2023, 10:25 Украине подобрали шведский аналог американских истребителей F-16 РИА «Новости»: Запад нашел способ «подрезать русским крылья» и переломить ход СВО авиацией РИА «Новости»

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США отказались поставлять Украине истребители F-16, потому что на обучение пилотов и механиков, подготовку аэродромов и другие процедуры потратят от восьми месяцев до года. Однако на Западе предложили альтернативу, которая смогла бы переломить ход спецоперации — шведский JAS 39 Gripen, сообщило РИА «Новости».

Более совершенная авиация могла бы, по мнению украинских и западных чиновников, «подрезать русским крылья». С начала спецоперации Военно-воздушные силы Украины потеряли 60 истребителей, что составило 40% их прежнего парка. В распоряжении армии остались около 80 самолетов.

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Российская авиация превзошла украинскую не только количественно — у нее в несколько раз больше истребителей — но и качественно. По словам журналистов, отечественные модели оснастили лучшими радарами и боеприпасами большей дальности. Однако на Западе отказались передать киевскому режиму F-16.

«Нужно не только научить пилотов, надо подготовить механиков, аэродромы, запчасти», — объяснил конгрессмен Адам Смит.

По его подсчетам, на подготовку и поставку истребителей потратят год, в лучшем случае — восемь месяцев. Однако издание The Economist назвало альтернативу — JAS 39 Gripen производства шведской компании Saab. Эту модель разработали специально для защиты воздушного пространства от России, ее летные характеристики почти аналогичны F-16, не считая боевого радиуса и грузоподъемности. Заправка бака займет 10 минут, а приземляться такой истребитель сможет даже на дороге.

Ранее Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре оказались неисправными.