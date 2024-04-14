Армия 14 апреля 2024, 07:55 Угроза от украинских БПЛА начала сокращаться Аналитик Леонков: угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю РИА «Новости»

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Развитие российской системы противовоздушной обороны начало сводить угрозу от беспилотников ВСУ к нулю. Об этом РИА «Новости» сказал военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, создание эффективной системы прикрытия тыловых районов является приоритетной, поскольку опыт спецоперации продемонстрировал возможности ударных беспилотников самолетного типа, которые способны лететь на большие расстояния.

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«Понятное дело, что у нас одномоментно не оказалось неограниченного количества зенитных ракетных комплексов под рукой, поэтому пришлось с колес организовать защиту городов. Но оборонный промышленный комплекс с этой задачей справляется», — отметил аналитик.

Леонов добавил, что противник постоянно пытается провести атаки беспилотников самолетного типа по объектам в России, но средства ПВО нивелируют их.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ за время СВО.