14 апреля 2024, 01:09
Силы ПВО сбили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ за время СВО
Российские зенитчики уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных ВСУ за время проведения специальной военной операции. Заявление командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Семенова опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«Среди них — самолеты тактической авиации, тактические ракеты, реактивные снаряды РСЗО, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты», — заявил офицер.
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Семенов добавил, что силы противовоздушной обороны успешно отражали групповые удары ВСУ по Брянску, Курску, Белгороду, Воронежу, Крыму, Краснодарскому краю и объектам западно-европейской части страны. Генерал подчеркнул, что опыт применения средств ПВО в условиях СВО учитывается при совершенствовании такого рода обороны.
Войска ПВО круглосуточно несут боевое дежурство, «невзирая на времена года, погодные условия и праздники».
В России отмечают день ПВО каждое второе воскресенье апреля.
Ранее военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что Украина беззащитна для российских ракетных атак.
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