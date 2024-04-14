Спецоперация 14 апреля 2024, 01:09 Силы ПВО сбили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ за время СВО РИА «Новости»

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Российские зенитчики уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных ВСУ за время проведения специальной военной операции. Заявление командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Семенова опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Среди них — самолеты тактической авиации, тактические ракеты, реактивные снаряды РСЗО, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты», — заявил офицер.

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Семенов добавил, что силы противовоздушной обороны успешно отражали групповые удары ВСУ по Брянску, Курску, Белгороду, Воронежу, Крыму, Краснодарскому краю и объектам западно-европейской части страны. Генерал подчеркнул, что опыт применения средств ПВО в условиях СВО учитывается при совершенствовании такого рода обороны.

Войска ПВО круглосуточно несут боевое дежурство, «невзирая на времена года, погодные условия и праздники».

В России отмечают день ПВО каждое второе воскресенье апреля.

Ранее военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что Украина беззащитна для российских ракетных атак.