Удары с беспилотника по украинской батарее гаубиц сняли на видео

Российский беспилотник при помощи высокоточного оружия уничтожил артиллерийскую батарею гаубиц украинской армии. Видео с ударом опубликовало Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник, обнаружив местонахождение гаубиц, выпустил ракету. Внизу прогремел сильный взрыв, после — еще один и местность окутал густой дым.

В Минобороны сообщили, что полностью уничтожили батарею 152-миллиметровых гаубиц ВСУ и огневые позиции артиллерии со всей техникой и вооружением.

Российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. При помощи высокоточного оружия они наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.