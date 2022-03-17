Удары с беспилотника по украинской батарее гаубиц сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской артиллерийской батареи
Российский беспилотник при помощи высокоточного оружия уничтожил артиллерийскую батарею гаубиц украинской армии. Видео с ударом опубликовало Минобороны России.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник, обнаружив местонахождение гаубиц, выпустил ракету. Внизу прогремел сильный взрыв, после — еще один и местность окутал густой дым.
В Минобороны сообщили, что полностью уничтожили батарею 152-миллиметровых гаубиц ВСУ и огневые позиции артиллерии со всей техникой и вооружением.
Российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. При помощи высокоточного оружия они наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.