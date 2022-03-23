Удар «Вихрем». Минобороны РФ показало видео уничтожения военного склада ВСУ вертолетами Ка-52

Министерство обороны РФ поделилось кадрами разрушения военного склада ВСУ вертолетами Ка-52 с расстояния свыше семи километров. Видео появилось на канале «Звезда» 23 марта.

Удар нанесли с режима висения противотанковым ракетным комплексом «Вихрь».

«Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил РФ <…> уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника», — подчеркнули в министерстве.

Накануне Минобороны уже демонстрировало процесс работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в ходе российской спецоперации на Украине. На видео показали поражение украинских военных объектов залпом ракет. Уточнялось, что полеты вертолета проходят на предельно малых высотах — от летчика требуются максимальная концентрация и быстрая реакция.

В рамках спецоперации российская армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также авиаподдержке подразделений.