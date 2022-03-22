Уничтожение целей. Минобороны показало работу вертолета Ка-52 в ходе спецоперации

Минобороны РФ показало процесс работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в ходе российской спецоперации на Украине. На ролике, который появился в Telegram-канале ведомства, продемонстрировано поражение украинских военных объектов залпом ракет.

«Экипаж вертолета Ка-52 выполнял задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов, прикрытию транспортно-боевых вертолетов Ми-8, воздушному сопровождению военных колонн. Широкий спектр авиационных средств поражения вертолета позволяет уничтожать цели на больших дальностях в любое время суток», — рассказали в министерстве.

Полеты вертолета проходят на предельно малых высотах, что требует от летчика максимальной концентрации и быстрой реакции.

Современный бортовой комплекс обороны помогает экипажу вертолета своевременно применить защиту от ПЗРК, уточнили в Минобороны.

Ранее представители ведомства показали на видео захваченное российскими десантниками вооружение ВСУ. Украинские националисты при отступлении бросили полностью исправную технику.