Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны России завершится досрочно

Коронавирус вмешался в жизнь учебных заведений Министерства обороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу приказал завершить учебу раньше срока.

«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы военного ведомства.

В Минобороны добавили, что домой позже отправятся только те, кто сейчас на карантине. В довузовских военных учебных заведениях программу этого года полностью выполнили.

Что касается курсантов военных вузов, то у них учеба закончится 5 мая. Выпускные пройдут в последнем месяце весны.

В российской армии произошла вспышка коронавируса. По последним данным, инфекцию подхватили почти 900 военных и около 800 курсантов. Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Одного из них подключили к аппарату ИВЛ.

Количество зараженных новым вирусом в России пока продолжает расти. По состоянию на 27 апреля инфекцию выявили у 87 147 жителей. Болезнь COVID-19 унесла жизни 794 человек.