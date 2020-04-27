Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны России завершится досрочно
«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы военного ведомства.
В Минобороны добавили, что домой позже отправятся только те, кто сейчас на карантине. В довузовских военных учебных заведениях программу этого года полностью выполнили.
Что касается курсантов военных вузов, то у них учеба закончится 5 мая. Выпускные пройдут в последнем месяце весны.
В российской армии произошла вспышка коронавируса. По последним данным, инфекцию подхватили почти 900 военных и около 800 курсантов. Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Одного из них подключили к аппарату ИВЛ.
Количество зараженных новым вирусом в России пока продолжает расти. По состоянию на 27 апреля инфекцию выявили у 87 147 жителей. Болезнь COVID-19 унесла жизни 794 человек.