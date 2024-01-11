Армия 11 января 2024, 19:32 «Цифры говорят сами за себя». Медведев раскрыл число новых контрактников и добровольцев в 2023 году Медведев: более 500 тысяч контрактников и добровольцев начали службу в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 500 тысяч бойцов удалось привлечь к службе в интересах объединенной группировки войск России за 2023 год, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками он разместил во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что задачи по укомплектованию армии, поставленные президентом Владимиром Путиным на год, оказались выполненными в полном объеме.

Реклама

Зампред Совбеза отметил, что среди 500 тысяч заступивших на службу бойцов 420 тысяч подписали контракты с ВС России, еще 80 тысяч присоединились к группировке в качестве добровольцев.

«Цифры говорят сами за себя», — констатировал он.

Медведев подчеркнул, что большое число россиян, отправившихся на защиту Родины, заставляет украинский режим принимать новые меры по добору военных.

Работа по набору бойцов ведется по всей России. В Балашихе в центр отбора на военную службу обратились девять тысяч человек. Перед отправкой на передовую они проходят комплексный курс основ боевой подготовки.