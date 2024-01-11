Подмосковье 11 января 2024, 11:43 Более 9 тысяч добровольцев обратились в центр контрактников в Балашихе Телеканал «360»

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Единый центр отбора на военную службу в Балашихе продолжает свою работу. Почти девять тысяч добровольцев уже подписали контракт.

В центре в течение нескольких дней добровольцев учат основам боевой подготовки. Они изучают три дисциплины, которые пригодятся в зоне специальной военной операции: огневую и инженерную подготовки, а также тактическую медицину.

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«У нас периодически идет обновление материально технической базы. Поступили новые <…> макеты автоматов для проведения занятий по огневой подготовке. Это сборка, разборка, приемы и способы их действия в бою. Соответственно, в более приближенных к боевым условиях отрабатываются», — сказал заместитель начальника учебно-тренировочного комплекса Дмитрий Волынцев.

Контрактники идут служить вместе с друзьями. Средний возраст добровольца 30 лет, но есть и кандидаты и постарше. Недавно 60-летнего мужчину отправили в зону специальной военной операции механиком-водителем танка.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону: 8 (495) 990-77-77.

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