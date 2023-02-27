Армия 27 февраля 2023, 10:40 «Севмаш» передаст ВМФ России две атомные подлодки в этом году Гендиректор ОСК Рахманов: ВМФ России получит в этом году две новейшие подлодки РИА «Новости»

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ВМФ России получит в этому году две новейшие атомные подводные лодки. Это стратегическая подлодка «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», сообщил РИА «Новости» гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«„Севмаш“ набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год», — сказал Рахманов.

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Стратегическая подлодка «Александр III» (проект 955, «Борей-А») относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Такие суда вооружены 16 баллистическими ракетами «Булава». На сегодняшний день в составе ВМФ России есть шесть таких подлодок.

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Подлодка «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М») представляет модернизированную версию проекта 885. В составе ВМФ на данный момент есть одна лодка проекта 885 и две — 885М. Еще шесть модернизированных «Ясеней» находятся на разной стадии строительства.