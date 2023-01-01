Армия 01 января 2023, 14:29 Сухопутные войска России в 2023 году проведут 9 международных учений Минобороны: в 2023 году сухопутные войска проведут 9 международных учений Пресс-служба Минобороны

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В 2023 году сухопутные войска России проведут девять международных учений, сообщили в пресс-службе Минобороны. Там уточнили, что восемь из них состоятся на российских полигонах, еще одно пройдет на территории Армении.

В Армении проведут совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». На полигонах в России состоятся восемь двусторонних мероприятий. Речь о российско-индийском межвидовом учении «Индра-2023», антитеррористическом командно-штабном учении стран — членов ШОС «Мирная миссия — 2023» и ряде других. На территории РФ совместные действия отработают с военными из Лаоса, Пакистана, Алжира, Монголии, Вьетнама, а также с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона.

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«Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — уточнили в Минобороны.

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Недавно Россия и Китай провели совместные морские военные учения. В КНР назвали их свидетельством решимости двух стран поддерживать стабильность и безопасность в регионе и мире в целом.