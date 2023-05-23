Армия 23 мая 2023, 15:18 «Родина много нам что дала». Будущие контрактники — о мотивации для службы в российской армии Московские контрактники назвали патриотизм основным мотивом для службы в армии Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

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Родные и близкие москвичей, подписавших контракт на военную службу, поддержали их решение. Об этом пришедшие в единый столичный пункт отбора на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1 рассказали Агентству городских новостей «Москва».

«Чувство патриотизма и выполнение присяги. Я один раз давал ее. Народ в опасности — надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу», — рассказал один из добровольцев.

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Для некоторых кандидатов это уже не первый контракт. Они признались, что не могли остаться в стороне, когда Родина нуждается в защите. Также добровольцы отметили, что сегодня военная служба дает чувство морального удовлетворения, а также предоставляет хороший заработок и стабильность.

«Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью», — заявил еще один кандидат на службу по контракту.

Об условиях набора на контрактную службу желающие могут узнать по телефону 117. Дополнительную информацию можно получить на портале mos.ru или с помощью чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Ранее сообщалось о начале подготовки добровольцев в пункте отбора на контрактную службу в Балашихе.