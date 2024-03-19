Армия 19 марта 2024, 00:48 Стала известна зарплата командира атомной подлодки ВМФ России РИА «Новости»: зарплата командира атомной подлодки составляет до 400 тыс. рублей РИА «Новости»

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За последние несколько лет зарплата моряков-подводников ВМФ серьезно выросла. Командир атомной подводной лодки в России получает до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга зарабатывает до 300 тысяч рублей.

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«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», — отметил собеседник агентства.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России к 2030 году планируют увеличить вдовое — до 35 тысяч рублей. Это положительно отразится на зарплатах бюджетников, соцпособиях и экономике в целом, добавила она.