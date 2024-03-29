Армия 29 марта 2024, 00:46 Срочников весеннего призыва не отправят на СВО Генштаб: в России не станут привлекать к участию в СВО весенних призывников РИА «Новости»

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Россиян, призванных на срочную службу этой весной, не станут привлекать к участию в специальной военной операции. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — заявил он.

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Бурдинский добавил, что срок службы по призыву также останется неизменным, составив один год. Генерал-полковник напомнил, что весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в Москве будут рассылать электронные повестки во время весеннего призыва, но также продолжат оповещать и с помощью бумажных документов.

Недавно Совет Федерации одобрил законы, освобождающие контрактников от уголовной ответственности в период мобилизации, военного положения или в военное время, отметив, что они смогут погасить судимость в процессе прохождения военной службы.

На террористов, экстремистов, диверсантов и людей, которые угрожали безопасности государства или совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних эти правила не распространят.