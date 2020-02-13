Срочникам будут платить по 2 тысячи в месяц. А гостайну оценили в 500 рублей

Солдатам-срочникам будут платить две тысячи рублей в месяц в качестве денежного довольствия. Если они имеют доступ к гостайне или им доверят чем-то командовать, выплату могут незначительно увеличить.

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон о денежном довольствии военных. Теперь все срочники, кто служит в Вооруженных силах, МЧС или Росгвардии, будут получать одинаковую сумму в месяц: две тысячи рублей.

Дополнительные надбавки полагаются «за риск, командование воинским подразделением и работу со сведениями, составляющими гостайну», говорится в поправках. Если при выполнении задачи существовал риск для жизни или здоровья, солдату дадут дополнительно до тысячи рублей. За руководство подразделением полагается надбавка 800 рублей. Работу с гостайной оценили в 200-500 рублей, в зависимости от секретности.

При увольнении с военной службы солдату будут выплачивать один оклад.

Такие выплаты будут получать солдаты, которые служат в Вооруженных силах России с января 2019 года, а если они проходят службу в других войсках — с 1 января 2020 года.